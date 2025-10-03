Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı belli oldu

- BIST 100 endeksi, en düşük 10.31,01 puanı ve en yüksek 11.259,32 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,62 altında, 10.858,52 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,45 artışla 5 bin 203,7 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,43 yükselişle 35 bin 115 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 8 bin 425 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 3,45 artarak 8 bin 716 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 artarak 41,6880 liraya, avro yüzde 0,78 yükselerek 49,0020 liraya çıktı.
- Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,09 değer kaybederken emeklilik fonları yüzde 0,03 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 3,46 ile "kıymetli maden" fonları oldu.