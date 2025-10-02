2 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 137,6 puan azalarak 11.082,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 3,52 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.223,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.051,64 puanı, en yüksek 11.256,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazanarak 11.082,63 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 174,23 puan ve yüzde 1,40 değer kaybederek 12.275,54 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,16, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,65 ile iletişim, en çok değer kaybeden yüzde 8,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,02, sanayi endeksi yüzde 1,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 73'ü geriledi.

Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Halkbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde genele yayılan satışlarla günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise aynı dönemde 26 trilyon 64 milyar 411 milyon 797 bin liraya çıktı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da işsizlik oranı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın konuşması ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

ABD'de ise federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın veri akışında aksamanın olabileceğinin altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.200 ve 11.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 830 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 830 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 milyon 334 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,95, bileşik getirisi yüzde 39,18 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,4992, satışta 41,6655 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,4839, satışta 41,6502 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1697, sterlin/dolar paritesi 1,3411 ve dolar/yen paritesi 147,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,5 azalışla 64,3 dolardan işlem görüyor.