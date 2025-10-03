Son olarak BYD hisselerinden çıkan Buffett’ın yönettiği Berkshire Hathaway, son üç yıldaki en büyük satın almasını açıkladı: OxyChem’in 9,7 milyar dolarlık satın alımı. Bu işlem, Buffett’ın 2022’de 11,6 milyar dolara sigorta şirketi Alleghany’yi almasının ardından yaptığı en büyük anlaşma olacak. 95 yaşındaki Buffett, geçtiğimiz haftalarda yıl sonunda CEO’luk görevinden ayrılacağını açıklamıştı; dolayısıyla bu anlaşma, bir anlamda onun veda hamlesi olarak da görülüyor.

OxyChem, Buffett’ın hâlihazırda büyük yatırımcılarından biri olduğu Occidental Petroleum’un kimya bölümü. Tamamı nakit ödemeyle yapılacak bu anlaşmanın 6,5 milyar dolarlık kısmı, Occidental’in 20 milyar doları aşan borçlarını azaltmak için kullanılacak.

Occidental CEO’su Vicki Hollub, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “OxyChem, Occidental çatısı altında iyi yönetilen, güvenli bir şekilde faaliyet gösteren ve alanında en iyi çalışanlara sahip bir iş koluna dönüştü. Berkshire Hathaway yönetimi altında da aynı başarıyla yoluna devam edeceğine inanıyoruz.”

OxyChem ne üretiyor?

Şirketin web sitesine göre OxyChem serum torbalarında, yüzme havuzlarında kullanılan ve “kağıt hamuru, kağıt ve alüminyum üretiminin merkezinde yer alan, ayrıca pil geri dönüşümünde kullanılan” kostik soda dahil olmak üzere çeşitli kimyasallar üretmektedir. Yani OxyChem, enerji sektörünün ötesinde, modern yaşamın birçok alanına dokunan stratejik bir kimya üreticisi konumunda. Satın almanın 2025’in dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor

Buffett’ın BYD’den çıkışı sonrası bu anlaşma, ABD enerji ve kimya sektöründe uzun vadeli bir yeniden konumlanma hamlesi olarak yorumlanıyor.

