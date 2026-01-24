Endeks yükselişe devam ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 116.39 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 84.44 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.56 yükselişle 12,993 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 301 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 199.35 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 84.95 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.01 seviyesinde. CCI göstergesinin 116.97 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 12,921 ve 12,850 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 13,048 ve 13,102 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 34.08 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 75.15 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 78.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 82.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 74.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 74.00-69.50

Satım aralığı: 82.00-84.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.116 puan arttı.



Alarko Holding



Dirençler izlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 105.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 104.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 118.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 104.00-99.50

Satım aralığı: 113.00-115.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



Bim Mağazalar



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 655 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 590.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 628.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 590.00-560.00

Satım aralığı: 660.00-660.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.332 puan azaldı.



BORUSAN Boru Sanayi



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 677.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 590.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 637.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 590.00-530.00

Satım aralığı: 685.00-710.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



ENKA İnşaat



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 84.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 80.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 84.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 89.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 80.00-78.50

Satım aralığı: 85.50-85.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.060 puan azaldı.



T. Halk Bankası



Yükselişte

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 40.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 49.09 seviyesindeki dirence yönelebilir. 45.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 40.75 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40.75-37.25

Satım aralığı: 46.75-49.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.030 puan arttı.



İş Bankası (C)



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 14.23 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 15.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 16.17 seviyesine yönelebilir. 15.2 seviyesinin altında kapanışlarda 14.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14.30-13.80

Satım aralığı: 15.40-15.70

Endeks Ağırlığı (%): 2.92

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.051 puan arttı.



Kontrolmatik teknoloji



Güç kaybediyor

10.26 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.10 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 9.69 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 9.10-7.80

Satım aralığı: 10.40-12.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



Kardemir (D)



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 28.18 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 30.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 27.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 27.25-26.50

Satım aralığı: 30.75-30.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



Mavi Giyim



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 46.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 46.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 46.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 48.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 44.50-41.25

Satım aralığı: 48.00-50.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



MİA Teknoloji



Dirençler zorlandı

34.88-36.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 35.22 seviyesinin altında kapanışlarda 33.75 seviyesine gerileyebilir. 36.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 36.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 33.75-32.75

Satım aralığı: 36.75-37.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



PETKİM



Desteğinin üzerinde tutunmalı

16.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 19.32 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17.97 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16.90-16.00

Satım aralığı: 18.40-17.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



Pegasus



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 205.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 203.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 200.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 203.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 213.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 200.00-200.00

Satım aralığı: 203.00-203.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.12

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



ŞOK Marketler Ticaret



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 56.2 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 62.6 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 67.00 seviyesine yönelebilir. 62.6 seviyesinin altında kapanışlarda 54.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 54.50-50.50

Satım aralığı: 67.00-67.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.015 puan arttı.

TURKCELL



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 103 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 112.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 119.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 100.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 100.00-98.00

Satım aralığı: 119.00-116.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.111 puan arttı.



TOFAŞ OTO. FAB.



Dirençler izlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 278 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 272.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 315.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 272.50-250.00

Satım aralığı: 315.00-327.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



TÜPRAŞ



İzlenmeli

217 - 230.6 aralığında hareket eden hisse 225.8 seviyesinin altında kapanışlarda 205.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 225.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 245.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 205.00-199.00

Satım aralığı: 245.00-232.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.