Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,36 değer kazanarak günü 1.460,90 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,57 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,68 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,58 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,64 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,04 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 1.534,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77’si prim yaptı, 15’i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

EMTİA FİYATLARI

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel pay piyasalarını baskılayabileceğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini ifade eden analistler yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini, veri gündeminde de Çin’de enflasyon, Almanya’da ZEW endeksleri, ABD’de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını aktardı.

Bu akşam ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunduğunu bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 27,1 milyar dolar açık vermesini tahmin eden ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını öngörüyor.

Ekonomistler, mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 16,15 artacağını tahmin ediyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.707.234.968 Türk Hava Yolları 1.209.497.786 Petkim 1.170.924.744 Kardemir (D) 1.068.892.744 Koza Altın 930.461.241 Ereğli Demir Çelik 830.673.822 Şişe Cam 662.370.997 Tüpraş 536.381.905 Yapı ve Kredi Bankası 521.721.053 Akbank 432.933.965 Emlak Konut GMYO 413.565.122 Gübre Fabrikaları 385.629.021 Pegasus 353.021.986 Koç Holding 344.507.485 İş Bankası (C) 319.300.389 Doğan Holding 312.323.083 ASELSAN 298.231.063 Karsan Otomotiv 285.820.315 Bim Mağazalar 269.689.534 SASA Polyester 253.623.043

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE