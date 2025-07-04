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Borsa, altın, dolar: Bu hafta ne yaptılar?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,26 yükselirken, altının gram fiyatı yüzde 1,62, avro/TL yüzde 0,35 artış, dolar/TL yüzde 0,13 azalış kaydetti.

04 Temmuz 2025 | 19:20
Borsa, altın, dolar: Bu hafta ne yaptılar?

BIST 100 endeksi, en düşük 9.450,80 puanı ve en yüksek 10.379,27 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 9,26 üstünde 10.275,75 puandan tamamladı.

  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,62 artışla 4 bin 267 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,31 yükselişle 28 bin 754 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 7 bin 33 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,32 artarak 7 bin 126 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 azalarak 39,8360 liraya inerken, avro da yüzde 0,35 artışla 46,9920 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,95, emeklilik fonları yüzde 4,29 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 8,32 ile "hisse senedi" fonları oldu.
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