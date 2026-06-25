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Borsa haftayı düşüşle kapattı: Bankacılık hisseleri endeksi aşağıya çekti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,50 düşüşle 14.259,75 puandan tamamladı. Bankacılık hisselerindeki sert satışlar endeks üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar küresel piyasalardaki teknoloji kaynaklı satış dalgasını yakından takip ediyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Bankacılık hisseleri endeksi aşağıya çekti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde değer kaybetti. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik yüksek değerleme endişelerinin etkisiyle satış baskısı sürerken, bankacılık hisselerinde yaşanan sert düşüş endeksin negatif bölgede kapanmasına neden oldu.

Bankacılık hisseleri endeksi aşağı çekti

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 188 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,76, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,48 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,76 ile bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji baskısı sürüyor

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeler ve büyük teknoloji şirketlerindeki satışların etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Piyasaların gözü yeni verilerde

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de toptan eşya stokları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler
borsa Borsa İstanbul Haberleri BIST 100 hisse bankacılık
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