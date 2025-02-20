Borsa İstanbul'da gong Balsu Gıda için çaldı

Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde, 12, 13 ve 14 Şubat'ta gerçekleşen talep toplama sürecini tamamlayan şirketin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Balsu Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Bilge Anbarlılar, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, "Balsu Gıda, uzun yıllardır faaliyet gösteren sektörünün önde gelen köklü bir şirketidir. Ülkemizin en değerli tarım ürünlerinden biri olan fındığı işleyerek dünya çapındaki üreticilere ve nihai olarak tüketicilere ulaştırmaktadır. 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Balsu Gıda, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarına ve büyümesine devam edecek, hedeflerini daha ileriye taşıyacak, sanayi kuruluşları içindeki sıralamasını yükseltecektir. Bu halka arzda emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Balsu Gıda'ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

‘BAŞARILI VE İSTİKRARLI ŞEKİLDE BÜYÜMEYE DEVAM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Balsu Gıda CEO'su Anbarlılar ise küresel ölçekte bir fındık sanayi şirketi konumuna yükselen Balsu Gıda olarak, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi açısından önemli bir adım attıklarını belirterek, "Geçen hafta başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin ardından bugün artık bizim için yeni bir dönemin başlangıcı. Geniş ve yaygın bir yatırımcı kitlesinden aldığımız yoğun taleple birlikte ortaklık yapımız önemli ölçüde çeşitlenerek tabana yayıldı ve finansal yapımız daha da güçlendi. Orta ve uzun vadede dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Halka arzla birlikte bu hedefe giden yolda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını aktaran Anbarlılar, "Bu gelişme sadece bizim için değil aynı zamanda sektörümüz için de önemli bir dönüm noktası. Türkiye'de halka açık ilk fındık şirketi olduk. Sektörümüzün daha şeffaf, daha rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuşması için ilk adımı atarak örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Fındık sanayimizin yaşayacağı bu dönüşümle Türk fındığının global arenada marka değerini ve prestijini daha artıracağımıza inanıyoruz." dedi.

Anbarlılar sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışması, çabaları ve emekleri sayesinde bugünlere geldik. Markamızın gücüne, geleceğine ve büyüme potansiyeline inanarak Balsu Gıda ailesine katılan tüm yatırımcılarımıza, bize duydukları güvenden dolayı teşekkür etmek isterim. Hisselerimize gelen talep bizleri gururlandırırken, geleceğe ilişkin de motivasyonumuzu artırarak umutlandırıyor. Halka arzla birlikte daha da güçlenen ve genişleyen Balsu Gıda ailesi olarak gelecek dönemde hep birlikte başarılı ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz." AA