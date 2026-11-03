Tarih verildi: Bakanlıktan zirai don uyarısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerilemesi beklenirken, iç kesimler için buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı.

Karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği belirtildi.

Buzlanma ve zirai don uyarısı

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ülkenin iç kesimlerinde yükseklerde don ve buzlanma görülebileceği bildirildi. Ayrıca iç kesimlerde yerel ölçekte zirai don riski bulunduğu belirtilerek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.