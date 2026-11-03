ARA
DOLAR
50,01
0,05%
DOLAR
EURO
56,06
0,13%
EURO
ALTIN
6321,00
-0,03%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

Tarih verildi: Bakanlıktan zirai don uyarısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren etkili olacak soğuk ve yağışlı hava nedeniyle iç kesimlerde buzlanma ve zirai don riski bulunduğunu duyurdu.

Tarih verildi: Bakanlıktan zirai don uyarısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerilemesi beklenirken, iç kesimler için buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı.

Karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği belirtildi.

Buzlanma ve zirai don uyarısı

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ülkenin iç kesimlerinde yükseklerde don ve buzlanma görülebileceği bildirildi. Ayrıca iç kesimlerde yerel ölçekte zirai don riski bulunduğu belirtilerek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

0
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL