"İran'a ara seçimler nedeniyle tüm gücümüzle saldırmıyoruz"

Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta İran ile devam eden savaşa değindi.

Sunucunun İran'a neden "tüm güçleriyle" saldırmadıklarını sorması üzerine Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerine işaret ederek "Bunu, seçimler nedeniyle istemiyorum." yanıtını verdi.

Trump, savaşın seçimlerden sonra, belki de "seçimlerden hemen önce" bitebileceğini öne sürerek, "(İran) Zor idare ediyor. Başları büyük belada." ifadelerini kullandı.

"Her zaman bir miktar füzeleri olacak"



İddia ettikleri gibi ABD İran'ın füzelerini tamamen yok ettiyse İran'ın hala nasıl füze fırlattığının sorulması üzerine ise Trump, "Çok fazla füzeleri var. Büyük oranda yok ettik ama hala füzeleri var. Her zaman bir miktar füzeleri olacak." yorumunu yaptı.

İran konusunda herhangi bir pişmanlığı olmadığını vurgulayan Trump, "Tekrar bunu yapmak zorunda kalsaydım, tam olarak böyle yapardım." dedi.

Trump, İran'ın nükleer kapasitesini ellerinden aldıklarını öne sürerek, "Onlar deli. İsrail'i yok ederlerdi. Orta Doğu'yu yok ederlerdi ve bizim birkaç şehrimizi vurmaya başlarlardı. İran'ın elinde nükleer silah olsaydı, onları arayıp şöyle derdik, 'Efendim, bir araya gelebilir miyiz acaba?' Onlarla çok daha farklı bir şekilde muhatap olurduk." diye konuştu.