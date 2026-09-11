Piyasanın yıl sonu beklentileri açıklandı: Dolar ve enflasyon tahmini değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Temmuz ayına ait piyasa katılımcıları anketi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,43 iken, bu anket döneminde yüzde 29,61 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,69 iken, bu anket döneminde yüzde 23,70 olarak açıklandı.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,03 iken, bu anket döneminde yüzde 18,32 olarak gerçekleşti.

2026 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

12 ay sonrasında ilişkin olası enflasyon tahminleri

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,05 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 11,21 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 31,15’inin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 55,74’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 6,56’sının beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon tahminleri

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,89 olasılıkla yüzde 14,00 – 16,99 aralığında, yüzde 35,26 olasılıkla yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 19,18 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 22,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 28,30‘unun beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 37,74‘ünün beklentilerinin yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 20,75’inin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri de belli oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40 iken, bu anket döneminde yüzde 37 oldu.

Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri netleşti

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,66TL iken, bu anket döneminde 51,57 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 57,43 TL iken, bu anket döneminde 58,60 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme tahminleri ne yönde?

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3 olarak gerçekleşti.

GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 oldu.