Cari denge 8 ayın ardından fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Temmuz ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.972 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.579 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, cari işlemler hesabının temmuz ayında 582,3 milyon dolar fazla vermesi bekleniyordu. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari açık beklentisi ise 51 milyar 54 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar dolar oldu

Yıllıklandırılmış verilere göre, Temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,2 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 25,2 milyar dolar ve 1,9 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8.228 milyon dolar seviyesinde

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 8.228 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.893 milyon dolar ve 5.968 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 31,5 milyar

2026 yılı Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net portföy yatırımları 6 milyar dolar, krediler 50,9 milyar dolar ve ticari krediler 0,4 milyar dolar katkı verirken, finansal türevler 5,1 milyar dolar, net doğrudan yatırımlar 0,3 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 22,5 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 31,5 milyar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.154 milyon dolar arttı

Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 514 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.154 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 640 milyon dolar artış gösterdi.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 169 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 322 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Temmuz ayında 5.841 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 1.969 milyon dolar ve DİBS piyasasında 2.368 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 914 milyon dolar ve 1.710 milyon dolar net alış, diğer sektörler ihraçlarında ise 172 milyon dolar net satış yaptığı gözlendi.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.713 milyon dolar ve 1.998 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 130 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 74 milyon dolar ve 1.605 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1.679 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 14.252 milyon dolar net artış oldu.