Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 11 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde sınırlı bir toparlanma görülse de değerli metal üzerindeki baskı devam ediyor.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Değerli metalde sınırlı toparlanma görülmesine karşın fiyatlar üzerindeki baskı devaö ediyor.

Piyasalar bir yandan ABD'den gelecek enflasyon verilerine odaklanırken, güncel altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 11 Eylül Cuma güncel altın fiyatları...