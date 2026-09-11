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Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 11 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde sınırlı bir toparlanma izlenirken, fiyatlar üzerindeki baskı etkisini koruyor. Yatırımcıların odağında ise piyasaların yönü açısından önem taşıyan ABD enflasyon verileri bulunuyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 11 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 11 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde sınırlı bir toparlanma görülse de değerli metal üzerindeki baskı devam ediyor.
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Değerli metalde sınırlı toparlanma görülmesine karşın fiyatlar üzerindeki baskı devaö ediyor. 

Piyasalar bir yandan ABD'den gelecek enflasyon verilerine odaklanırken, güncel altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 11 Eylül Cuma güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 11 Eylül 2026

Ons altın fiyatları 11 Eylül 2026

Alış: 4.348,79 dolar

Satış: 4.349,43 dolar

2 11 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

11 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.780,15 TL

Satış: 6.780,98 TL

3 11 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

11 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.925 TL

Satış: 11.083 TL

4 11 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

11 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.876 TL

Satış: 22.160 TL

5 11 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

11 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 43.420,16 TL

Satış: 44,275,17 TL

6 11 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

11 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 43.550 TL

Satış: 44.177 TL

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