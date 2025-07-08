Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (7 Temmuz)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CEMAS (Cemaş Döküm Sanayi A.Ş.) ve HATEK (Hatek Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.) payları 8 Temmuz tarihli işlemlerden (seans başından) 7 Ağustos tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BRÜT TAKAS TEDBİRİ

Öte yandan yine Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TEKTU.E (Tek - Art İnşaat) paylarında 08/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanaca.

Açıklama şöyle:

İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 27/06/2025 tarihli kararıyla 29/08/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.