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Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)

Borsa İstanbul'dan KAP'a 'Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemine' ilişkin açıklamalar yapıldı.

10 Haziran 2025 | 19:06
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan 3 ayrı açıklama şöyle:

EMİR PAKETİ TEDBİRİ
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FLAP.E payları 11/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

BRÜT TAKAS 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEGYO.E paylarında 11/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM TEDBİRİ
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SANFM.E payları 11/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
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