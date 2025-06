Almanya'da ilginç tartışma: Her 3 dönerden 1'i aslında döner değil

Habere göre eyaletteki işletmelerde 1250'den fazla denetim gerçekleştirildi. Bakanlık, bu kontrollerde 428 olayda ürünün doğru olmayan bir şekilde döner kebap olarak satıldığını belirledi. Haberde "Gerçek bir dönerin "döner" olarak adlandırılabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Et ve Et Ürünleri Rehber İlkeleri'ne göre, bir döner ancak "döner şişine takılmış ince et dilimlerinden" oluşuyorsa bu adı alabilir. Kıyma oranı yüzde 60'ı geçmemelidir" ifadeleri yer alıyor. Habere göre Tarım ve Tüketici Koruma Bakanı "Bir döner sipariş ettiğimde, gerçekten döner aldığımı bilmek isterim" diyor.

Haberde döner ve kebap arasındaki farka değinilerek "Basit bir ifadeyle, dönen ve şişte kızartılan et bir döner kebaptır. Ancak Almanca'da bu döner ve kebap kelimeleri genellikle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır" deniliyor.