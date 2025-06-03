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Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) hakkında açıklama yapıldı.

03 Haziran 2025 | 19:55
Son Güncellenme: 03 Haziran 2025 | 19:56
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURCE.E, IHAAS.E, USAK.E ve YYAPI.E (Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş., İhlas Haber Ajansı A.Ş., Uşak Seramik Sanayi A.Ş. ve Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.) payları 4 Haziran tarihli işlemlerden (seans başından) 3 Temmuz tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 30/05/2025 tarihli kararıyla 04/07/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.

 

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