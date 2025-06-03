Bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 4 Haziran 2025. Şirketlerin hisse fiyatında bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler ve yaptıkları açıklamalar:
1 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) - Yüzde 100
Açıklama şöyle: Şirketimiz , mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000.000 TL dahilinde, 5.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin kar payından %100 oranında ve 5.000.000.000 TL tutarında bedelsiz artırılarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mayıs 2025 tarih ve 2025/32 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04.06.2025' tir.
2 PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. (PATEK) - Yüzde 347,76119
Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.02.2025 tarihli toplantısında 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 134.000.000 TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere %348 oranında toplam 466.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL' ye çıkarılması; bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştır. İzin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.02.2025 tarihinde başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu 02.06.2025 tarihli yazısı uyarınca 30.05.2025 tarinde bedelsiz sermaye artırımı onayı verildiği tarafımıza iletilmiştir. Yönetim Kurulumuz 02.06.2025 tarihinde bedelsiz sermaye artırımı zamanının belirlenmesi amacıyla toplanmış olup 04.06.2025 tarihinde sermaye artırımının yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.
3 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU) - Yüzde 500
Açıklamada "Şirketimizin sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 500.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mayıs 2025 tarih ve 2025/32 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04.06.2025' tir" denildi.
4 KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV) - Yüzde 1050
Açıklama şöyle: "Şirketimizin 7.500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 180.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'si geçmiş yıl karlarından, 350.000.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 1.490.000.000 TL'si 2024 yılı dönem karından karşılanmak üzere 2.070.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.890.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve bu kapsamda hazırlanan esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 12 Mart 2025 tarihinde başvuru yapılmıştı.
Bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2025 Tarih ve 33/1004 sayılı kararıyla onaylanmış olup, onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mayıs 2025 tarih ve 2025/32 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte sunulmuştur.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04/06/2025'tir.