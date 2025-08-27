ARA
  • Anasayfa
  • Borsa
  Borsa İstanbul'dan dün iki hisseye tedbir kararı geldi (26 Ağustos)

Borsa İstanbul'dan dün iki hisseye tedbir kararı geldi (26 Ağustos)

DAGI ve NETAS hisseleri hakkında tedbir kararı alındı.


Borsa İstanbul'dan dün iki hisseye tedbir kararı geldi (26 Ağustos)

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 26 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) ve Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DAGI.E ve NETAS.E payları 27/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

