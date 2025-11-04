TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri nedir?

Genel Başvuru Şartları ve Kurallar

Öğrenim Şartı: Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi görüyor olması gerekmektedir.

Proje Durumu: Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması şarttır.

Eş Zamanlı Proje: Aynı dönemde birden fazla başvuruda veya desteği devam eden başka bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması gerekir.

Ekip ve Danışman:

Proje, akademik danışman rehberliğinde yapılmalıdır.

Öğrenciler bireysel veya ekip halinde (en fazla 4 proje ortağı ile) başvuru yapabilir.

Bir akademik danışman, aynı dönem içinde en fazla 5 projede görev alabilir.

Proje Başlığı ve İçerik Kuralları:

Proje başlığı, araştırmanın amacını ve içeriğini yansıtan, bilimsel ifadeler içeren ve anlaşılır olmalıdır.

Başvuru kapsamında sunulan belgelerde kurum, kuruluş, firma, ticari ürün veya marka öne çıkarılmamalıdır.

Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş gibi sebeplerle ayrımcılık yapan, dışlayıcı veya rencide edici hiçbir ifade kullanılmamalıdır.