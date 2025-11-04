TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri nedir?

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın 2025 yılı çağrısına dair tüm kritik detaylar netleşti.
İşte genç araştırmacıları yakından ilgilendiren başvuru ve destek koşulları:
Başvuru Tarihleri ve Şekli
Başvuru Başlangıcı: 13 Ekim 2025 (Saat 13:30)
Son Başvuru Tarihi: 12 Kasım 2025 (Saat 17:30)
Başvuru Adresi: Başvurular, TÜBİTAK'ın çevrimiçi sistemi olan https://tybs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
Detaylı Bilgi: Başvuru koşulları ve kılavuzlar TÜBİTAK’ın resmî internet sitesinde mevcuttur.
Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları
Destek Tutarı: Proje başına sağlanacak destek miktarı en fazla 9.000 TL'dir.
Proje Süresi: Projeler en çok 12 aylık süre ile desteklenir.
Tamamlama Süresi: Destek alanlar, destek kararının ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde projelerini tamamlamak zorundadır.
IBAN Şartı: Online başvuruda girişi yapılacak IBAN numarasının mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olması gerekmektedir.
Destek Kapsamı Dışı: Öğrenci ve danışmanlara harcırah/yevmiye ödemesi yapılmamakta, konaklama harcamaları da destek kapsamına dahil edilmemektedir.
Genel Başvuru Şartları ve Kurallar
Öğrenim Şartı: Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi görüyor olması gerekmektedir.
Proje Durumu: Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması şarttır.
Eş Zamanlı Proje: Aynı dönemde birden fazla başvuruda veya desteği devam eden başka bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması gerekir.
Ekip ve Danışman:
Proje, akademik danışman rehberliğinde yapılmalıdır.
Öğrenciler bireysel veya ekip halinde (en fazla 4 proje ortağı ile) başvuru yapabilir.
Bir akademik danışman, aynı dönem içinde en fazla 5 projede görev alabilir.
Proje Başlığı ve İçerik Kuralları:
Proje başlığı, araştırmanın amacını ve içeriğini yansıtan, bilimsel ifadeler içeren ve anlaşılır olmalıdır.
Başvuru kapsamında sunulan belgelerde kurum, kuruluş, firma, ticari ürün veya marka öne çıkarılmamalıdır.
Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş gibi sebeplerle ayrımcılık yapan, dışlayıcı veya rencide edici hiçbir ifade kullanılmamalıdır.