İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomi ve sanayi alanlarındaki iş birliğini daha da güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye ziyaret gerçekleştirdi. İSO’nun tarihindeki en kalabalık ve en güçlü yurt dışı ziyaretlerinden biri olan gezide, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz başkanlığında İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleş, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe (Sayman), Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnana Altınbaş, Hüseyin Çetin, Dr. Faruk Sarı, Murat Çökmez ile İSO Meclis Başkan Yardımcıları Sadık Ayhan Saruhan ve Yüksel Özyurt ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz da yer aldı.

İSO Heyetinin Bakü ziyareti kapsamında ilk gün İSO Meclis Üyesi Abdurrahman Uzun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iki ülke sanayicilerinin ortak toplantısına, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Bahtiyar Aliyev ve Azerbaycan Milli Sahipkarlar Teşkilatları Milli Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev de katıldı. Bakü seyahatinin ikinci gününde İSO, Azerbaycan Ticaret Temsilciliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti İşverenler Teşkilatları Milli Konfederasyonu (ASK) iş birliğiyle gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde ise Türk ve Azerbaycanlı sanayiciler olası yatırım ve ticaret alanlarında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan ikili iş görüşmeleri etkinliğine 107 Azeri firma katıldı ve 74 sanayi firması ile 190 ikili görüşme gerçekleştirildi.

Gezi kapsamında İSO Yönetimi ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov ve Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov’a nezaket ziyaretlerinde ve plaket takdiminde bulundu. Azerbaycan’ın bağımsızlığının sembollerinden biri olan Zafer Parkı Bakü Anıtını gezen de İSO Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün’ü ziyaret etti. İSO Heyeti ayrıca; Sumgait Sanayi Parkını ziyaret ederek sanayi bölgelerinin altyapısı, yatırım destek mekanizmaları ve potansiyel sektör alanlarını ele aldı. Ayrıca Kartaş Kimya ve Baykar üretim tesisleri, Veyseloğlu Şirketler Grubu, Nobel Müze Evi, Karabağ Ganimetler Müzesi, Haydar Aliyev Sanat ve Tarih Müzesi, Araba Müzesi ve İçeri Şehir (Eski Şehir) bölgesi ziyaret edildi. Heyet üyeleri, ziyaretler kapsamında iki ülke sanayi iş birliğinin somut örneklerini yerinde görerek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki teknoloji transferi, üretim kapasitesi ve ortak yatırım potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Tek millet, iki devlet demek hiç kolay değil”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ziyarete yönelik yaptığı değerlendirmede Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihi ve milli bağlarıyla, karşılıklı güvene dayalı dostluk ve kardeşlik ilişkilerine sahip iki ülke olduğunu vurguladı. “Tek millet, iki devlet demek hiç kolay bir şey değil” diyen Bahçıvan, “Ne mutlu ki Bakü’de, bu topraklarda hakikaten iki devlet, tek millet sloganını ne kadar gerçek olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Günümüz dünyasında zorlukların her gün arttığı, ülkeler arasındaki kamplaşmaların giderek sıklaştığı bir dönemde birbirine bu kadar yakın kurulan iki devletin ve bu kadar yakın bir kökten gelen iki milletin beraber yapabileceği ve geleceği planlayabileceği çok farklı fırsatların olduğu bir dönemin arifesinde olduğumuzu düşünüyorum. Son dönemlerde gelişen olaylar, Karabağ savaşının ardından barışın sağlanması Azerbaycan’ın geleceğe dönük umutlarının giderek şekillendiği geçmiş yıllarla bugün arasında herhalde ciddi farkların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir dönemde biz de İSO Heyeti olarak üç günlük temaslarımız boyunca her birimiz kendi sektörlerinde, kendi alanlarında farklı dostluklar oluşturacak. Ben eminim ki birçok arkadaşımızın zaten burada yaptığı işler var, ticaretler var, ama bunları daha da nasıl geliştirebiliriz ve bunları nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, bu yatırım fırsatlarından nasıl birlikte faydalanabiliriz, bunlar üzerine fikir alışverişinde bulunacağız. Çünkü Azerbaycan’ı bir tek Azerbaycan pazarı olarak değil, etrafındaki 300 milyona yakın nüfusla beraber bir büyük ortak pazar olarak görmek lazım. Bunu şekillendireceğimiz birçok farklı proje ve fikre seyahatimizin vesile olacağını düşünüyorum” dedi.

“İki ülke kardeşliği, geleceğin teminatı”

İki ülke kardeşliğinin bölgemizdeki barış ve istikrarın, ekonomik kalkınmanın ve geleceğimizin de teminatı olduğunu belirten Bahçıvan “Azerbaycan güçlü enerji altyapısı, çeşitlenen sanayi yatırımları ve artan uluslararası bağlantılarıyla Kafkasya’nın yükselen bir yıldızı. Azerbaycan’ın gücü Türkiye'nin gücüdür, Türkiye'nin başarısı Azerbaycan’ın başarısıdır. Tek millet, iki devlet anlayışıyla iki kardeş devlet olan Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle hareket etmesi, hayırlı ve güzel başarılar, sonuçlar ortaya çıkarmaya başlayacaktır. Bunma yürekten inanıyoruz. Bu kadar geniş bir heyetle, bu kadar güçlü bir kadroyla Azerbaycan’a gelmiş olmamız da bunun en somut göstergesidir. İSO’nun gerçekleştirdiği en kalabalık ve en güçlü yurtdışı ziyaretlerden biri bu seyahattir. Bizim görevimiz, bu topraklara nitelikli sermaye ve nitelikli Türk iş gücünü getirmek, burada kalıcı değerler oluşturmaktır. İSO olarak bu sorumluluğun farkındayız ve bilgi, tecrübe, kaliteyle bu kardeş topraklara katkı sunmaya kararlıyız. İnşallah Türk sanayi firmalarının yatırımlarıyla bu iş birliği daha da somut hale gelecek. Sizin planladığınız bu projeler, kardeşliğimizin tacı olacaktır. Bundan sonra daha sık temas halinde olacağız; bilgimizi, fikirlerimizi, deneyimlerimizi paylaşacağız. Sayın Başbakan’a ve Sayın Ekonomi Bakanı’na da bu yöndeki düşüncelerimizi aktardık. Şu anda İstanbul’da doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir Yatırım Ofisi var. Bu kurum aracılığıyla da iş birliği fırsatlarını daha sistemli şekilde geliştireceğiz. Yeni bir dönemin başlangıcındayız. Ben buna ‘yeni zamanın ruhu’ diyorum. Bu coğrafya, önümüzdeki 10–20 yılın en stratejik bölgesi olacak. Bizlere, bu dönemi yaşama ve şekillendirme fırsatı verilmiş durumda.”