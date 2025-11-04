“2032’de unicorn olmayı hedefliyoruz”

Yerli siber güvenlik sektörü şirketlerinden Karmasis, 2025 itibarıyla Türkiye genelinde bini aşkın kuruma dokunuyor. Kamu kurumlarından enerji devlerine, telekomdan finansa uzanan geniş müşteri portföyüyle, ülkenin dijital güvenlik altyapısında stratejik bir rol üstleniyor. Karmasis Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer, Karmasis’in hedefini açıkça ortaya koyuyor: “2032 yılında unicorn olmak istiyoruz.” Gürer’e göre bu iddialı hedefin temelinde ürünleşme, globalleşme ve yapay zekâ destekli güvenlik teknolojileri var.

2024’ü yüzde 75 ciro artışı ve yüzde 50 kârlılıkla kapatan Karmasis, OpenText ile yaptığı OEM anlaşmasıyla Dataskope’un dünya çapında 180 ülkede satışına başladı. Bu adım, Türkiye’den doğan bir teknoloji markasının küresel ölçekte konumlanması açısından önemli bir dönüm noktası. Gürer, “2032’ye kadar unicorn olma hedefimiz, sadece finansal değil; sürdürülebilir teknoloji üretimi ve global pazarda kalıcı değer yaratma vizyonumuzun sonucu” diyor.

Karmasis’in önümüzdeki dönem planları arasında yapay zekâ tabanlı güvenlik çözümlerini geliştirmek, ihracat oranını 2026’ya kadar yüzde 25’in üzerine taşımak ve bölgesel iş ortaklıklarıyla global büyümeyi hızlandırmak var. Türkiye’de siber güvenlikte kendi ekosistemini inşa eden Karmasis, artık küresel ligde kalıcı bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

Türkiye’de hem kamu hem özel sektörde güçlü bir müşteri tabanınız var. Bugün itibarıyla kaç kurumla çalışıyorsunuz ve yıllık gelirlerinizin sektörel dağılımı nasıl?

Karmasis sadece 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde binin üzerinde kuruma aktif olarak dokunmuş durumda. Bu başarıda paydaşlarımız olan iş ortaklarımızın rolü çok büyük elbette. Müşterilerimizin yüzde 52’si kamu sektörü, yüzde 48’i ise özel sektör müşterilerinden oluşmakta. Bu müşteri portföyümüz, kamu kurumları, telekomünikasyon, finans, enerji, sağlık, üretim, perakende ve e-ticaret gibi kritik altyapı şirketleri ile birlikte büyük ölçekli özel şirketleri kapsıyor. Gelir dağılımımız da bu sektörlerin temsilini yansıtıyor. Özellikle kamu, telekomünikasyon, finans ve enerji alanlarındaki projelerimiz toplam hacmin önemli bölümünü oluştururken, özel sektördeki büyüme de son iki yılda ivme kazandı. Kurulduğumuz günden bu yana, farklı ölçek ve sektördeki kurumların güvenlik ihtiyaçlarına uygun, esnek ve mevzuata uyumlu çözümler geliştirerek güvene dayalı, sürdürülebilir ve uzun soluklu iş birlikleri yapıyoruz.

Türkiye’nin yerli siber güvenlik ekosisteminde Karmasis’in nasıl bir rol üstlendiğini düşünüyorsunuz? Girişimlerle, üniversitelerle veya kamu kurumlarıyla yürüttüğünüz ortak projeler neler?

Karmasis, Türkiye’nin siber güvenlik ekosisteminde teknoloji üreticisi, stratejik iş ortağı ve bilgi paylaşım merkezi rolünü aynı anda üstleniyor. BTK, BDDK, EPDK regülasyonlarına ve Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7545 sayılı Yeni Siber Güvenlik Kanunu’na uyum için oluşturduğumuz Karmasis Siber Güvenlik Ürün ve Çözümleri, ülkemizin dijital güvenlik altyapısına doğrudan katkı sağlıyor. Üniversitelerle yürüttüğümüz AR-GE iş birlikleri kapsamında, veri güvenliği ve tehdit analizi alanlarında proje geliştiren öğrencilere mentorluk sağlıyoruz. Ayrıca yerli girişimlerle teknoloji transferi ve API tabanlı ürün entegrasyonları üzerinde ortak çalışmalar yürütüyoruz.

2024’ü nasıl tamamladınız? Ciro, kârlılık, ihracat oranı gibi temel göstergelerde tablo nedir?

2024 yılını hem operasyonel hem finansal açıdan güçlü bir performansla kapattık. Türkiye’deki kamu kurumları ve özel sektörde yürüttüğümüz projelerin yanı sıra, OpenText ile yapılan OEM anlaşması sayesinde global pazarlarda da önemli bir ivme yakaladık. 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 75’lik bir ciro artışı ile kârlılığımızı yüzde 50 seviyesinde gerçekleştirdik, 2024 yılında ihracat oranımız ilk açılımın meyvesini vererek genel ciromuzun yüzde 2’si oldu. 2025 yılında hedefimiz bu oranı yüzde 10’a çıkarmak, 2026 yılı için ise yüzde 25 seviyelerinin üzerinde gerçekleştirmek için gerekli tüm saha çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yüksek kârlılığımızı korurken, ihracat gelirlerimizi artırdık ve Ar-Ge yatırımlarımızı sürdürülebilir büyümenin merkezine yerleştirdik. 2024 bizim için yalnızca finansal anlamda değil, ürünleşme ve globalleşme sürecinde de dönüm noktası oldu.

2025 yılı için ciro, yatırım ve büyüme hedefleriniz neler? Ciroda yüzde kaçlık artış hedefliyorsunuz?

2025 yılında odağımız, global pazarlarda büyümeyi hızlandırmak ve ürünlerimizin uluslararası ölçekte bilinirliğini artırmak oldu. Bu kapsamda yeni iş ortaklıkları, bölgesel distribütörlük yapıları ve OEM anlaşmalarını genişlettik. 2025 yılı için ciroda yüzde 100 oranında bir büyüme ve AR-GE yatırımlarında yüzde 56 seviyesinde artış hedefliyoruz. Türkiye’deki güçlü konumumuzu korurken, AR-GE yatırımlarımızı da stratejik büyümenin merkezine yerleştirdik. Önümüzdeki dönemde hem ürün portföyümüzü yapay zekâ destekli güvenlik çözümleriyle zenginleştirmeyi hem de sürdürülebilir gelir modeliyle globalde kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyoruz.

Globalde OpenText ile yapılan OEM anlaşması, Dataskope’un dünya çapında satışını mümkün kıldı. Bugün itibarıyla kaç ülkede faaliyet gösteriyorsunuz ve 2026 sonunda bu sayıyı kaça çıkarmayı hedefliyorsunuz? Hangi yeni ülkeler öne çıkacak?

OpenText ile yaptığımız OEM anlaşması, Dataskope’un global pazarda konumunu güçlendiren en stratejik adımlarımızdan biri oldu. Bu iş birliği sayesinde ürünümüz, dünya çapında OpenText portföyü üzerinden satışa sunuluyor. Bugün itibarıyla Dataskope ürünümüz Opentext’in faaliyet gösterdiği 180 ülkede satışa başladı. Bir yandan Ortadoğu, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde yeni iş ortaklıklarıyla varlığımızı genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu pazarlarda kalıcı müşteri referansları oluşturmayı ve yerli bir teknoloji markası olarak global sahnede daha görünür hale gelmeyi hedefliyoruz.

Türkiye pazarındaki doygunluk dikkate alındığında, büyümenin ne kadarını global pazarlardan bekliyorsunuz?

Bizim için Türkiye stratejik önemde olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, OpenText iş birliği ve bölgesel kanal/iş ortaklığı modeliyle MEA, Avrupa, Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve APAC’te varlığımızı genişletmeyi planlıyoruz. 2026 ve sonrasında büyümemizin yaklaşık yüzde 25’nin global pazarlardan gelmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu pazarlarda kalıcı referanslar oluşturmaya ve ölçeklenebilir bir küresel satış destek ağı kurmaya odaklanıyoruz.

Şu anda şirket değerlemeniz hangi seviyede ve bu hedefe ulaşmak için nasıl bir büyüme planlıyorsunuz? Unicorn olma konusunda hedefleriniz neler?

2032’ye kadar unicorn olma hedefimiz var. 2032 yılı sonunda unicorn olma hedefimiz, ürünleşme ve globalleşme stratejimizin doğal bir çıktısı. Şu anda şirket değerlememiz yaklaşık 25 milyon dolar seviyesinde. Bu hedefe, OpenText OEM kapsamında Dataskope’un küresel erişimini artırarak, Infraskope SIEM+’ı kamu ve özel sektörde derinleştirerek ve yeni pazarlarda iş ortaklıklarını yaygınlaştırarak ilerliyoruz.

Yatırım turu, stratejik ortaklık ya da halka arz planınız bulunuyor mu?

Kısa vadede önceliğimiz, stratejik iş ortaklıkları ve kanal yapılanmasını güçlendirmek. Türkiye’de ve yurt dışında kurduğumuz ortaklıklar ile ürünlerimizin erişimini genişletiyoruz. Yatırım turu veya halka arzla ilgili değerlendirmeler stratejik önceliklerimiz doğrultusunda şekilleniyor. Geleceğe yönelik adımlarımızı piyasa koşulları ve büyüme stratejimizle uyumlu şekilde planlıyoruz, şu anda odak noktamız ise farklı pazarlarda kalıcı büyüme.

Küresel ölçekte büyümenizi hızlandırmak için potansiyel yatırımcılarla görüşmeleriniz var mı?

Küresel büyümeyi hızlandırmada önceliğimiz, OEM modeli, bölgesel distribütörlükler ve yerel teknoloji sağlayıcılarıyla stratejik iş birliklerini kendi öz kaynaklarımız ile gerçekleştirmek. Potansiyel yatırım görüşmeleri gündemimizde var ancak birinci önceliğimizi iş birliklerini güçlendirmeye ve kanal yapılanmamızı geliştirerek uzun vadeli büyümeyi desteklemeye odaklıyoruz.

Önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri ve veri koruma teknolojileri için planınız nedir?

Ürün yol haritamızda, veri davranış analitiği, anomali tespiti, tehdit istihbaratıyla zenginleştirilmiş uyarı/otomasyon ve denetlenebilir kayıt altyapısının güçlendirilmesi yer alıyor. Bu kapsamda 2025–2026 döneminde yapay zekâ destekli güvenlik çözümlerine öncelikli olarak yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dataskope ve Infraskope SIEM+ tarafında yapay zekâ destekli yetenekleri, kurumların mevzuat uyumu ve operasyonel görünürlüğünü artıracak şekilde genişletiyoruz.

