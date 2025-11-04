Mikroplastik alarmı: İstavrit, Barbun ve Mezgit 24 biyobelirteçle incelendi

4 halka şeklinde başladığımız çalışmanın ilk halkası balıklarda mikroplastik varlığıydı. Orta, Doğu ve Batı Karadeniz'in tamamını örnekleyebileceğimiz şekilde bir yol haritası belirledik. Yaklaşık 12 istasyondan yılın her döneminde yaklaşık 3 ayı kapsayacak şekilde her mevsim için örneklemeler yapıldı." diye konuştu.

Elde edilen balıklarda öncelikli olarak tür tayini yaptıklarını, balıkları belirli boylara göre sınıflandırdıklarını ve boylar üzerinden mikroplastik varlığını tespit etmeye çalıştıklarını söyleyen Alak, mikroplastikle ilgili kısımların, tamamen steril ortamlarda, tek kişi hariç giriş çıkışın olmadığı laboratuvarlarda, metal ve cam parçalarla alkol eşliğinde çalışıldığını bildirdi.

Balıklarda özellikle kas, karaciğer, solungaç ve gastrointestinal (mide ve bağırsak sistemi) gibi dokuları irdelediklerinden bahseden Alak, şöyle devam etti:

"Balıkların mikroplastikleri yuttuğunu ve vücutlarında mikroplastiğin olduğunu biliyoruz ama 'bunu yiyen insanlar nasıl etkileniyorlar ya da ne kadar mikroplastik alıyorlar' kısmına baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği değerlere göre hesaplamalarımızı yaptığımızda aslında çok da endişe verici boyutlarda olmadığını gözlemliyoruz. Özellikle kas dokuya mikroplastiklerin geçişinin çok az olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. (Balıklarca) Yutulan mikroplastiklerin çoğu gastrointestinal sistemde kalıp ve bir süre sonra da dışkıyla birlikte tekrar olduğu ortamlara bırakılan ürünler olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden insan tüketiminde herhangi bir probleme sebebiyet verecek oranı tespit edemedik."