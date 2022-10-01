Borsa haftayı yüzde 3,10 kayıpla kapatırken, en çok yükselen hisseler Hektaş Ticaret, Kontrolmatik Teknoloji ve Vestel oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,10 kayıpla 3.179,99 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.048,67 puanı, en yüksek 3.319,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,50 azalışla 3.115,44 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,07 düşüşle 5.178,48 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,73 kayıpla 2.670,01 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,57 azalışla 3.291,48 puana geriledi.

Hektaş Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,30 ile Hektaş Ticaret oldu. Hektaş Ticaret’i yüzde 26,14 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 23,00 ile Vestel izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 45,50 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 34,16 ile Şekerbank, yüzde 24,15 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 152 milyar 768 milyon lirayla Sasa Polyester, 115 milyar 129,8 milyon lirayla Koç Holding ve 114 milyar 747,6 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.