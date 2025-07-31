AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB AÖL sınav sonuçlarında

Açık Öğretim Lisesi, çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen öğrencilere esnek ve uzaktan eğitim imkânı sunan bir sistem. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, 1-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında üç oturum halinde tamamlandı. Öğrenciler, 100 dakikalık süre içerisinde soruları yanıtlayarak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde heyecanlı bir bekleyişe girdi. Şimdi gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık lise 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü duyurulacak.

AÖL sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak?

Açık lise 3. dönem sınav sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.

Sınav soruları ve cevap anahtarları 23 Temmuz'da yayımlanmış, böylece adaylar yaklaşık bir ay önceden net hesaplaması yapma imkanı bulmuştu.

AÖL sınav sonuçlarına itiraz süreci

Adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası

şubelerinden herhangi birine T.C. kimlik numarası ile 50 TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden itiraz işlemlerini yapacaklar. İtiraz sonuçları da başvurudan itibaren 10 gün içinde ilan edilecek.

AÖL Puan Hesaplama Formülü

Sınav puanınız, 100 tam puan üzerinden aşağıdaki formülle hesaplanır:

Puan=(Doğ​ru cevap sayısı/Soru sayısı)×100

Önemli Notlar:

Yanlışlar Doğruları Götürmez: Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmaz, yani doğru cevap sayınızı etkilemez.

Yuvarlama: Hesaplanan puan, en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanır. Örneğin, 75.4 puan 75'e, 75.5 puan ise 76'ya yuvarlanır.

