KPSS 2025 ne zaman? ÖSYM 2025 KPSS sınav tarihi

Devlet memuru olmak isteyen yüz binlerce adayın heyecanla beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 süreci için geri sayım başladı. KPSS A grubu başvuruları 26 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında alındı. Geç başvurular ise 24 Temmuz tarihinde sona erdi. Gözler sınav tarihlerine çevrildi.

KPSS 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2025 sınav takvimi de şu şekilde;

2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 07.09.2025,

2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 13.09.2025

2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 14.09.2025.

KPSS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, ÖSYM takvimine göre 10 Ekim 2025 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

KPSS 2025 ile ilgili güncel duyurular ve detaylı bilgiler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takipte kalmak önemlidir.

KPSS A GRUP NEDİR?

KPSS A Grubu, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, müfettiş, denetmen, kontrolör gibi üst düzey ve kariyer mesleklerde görev almak isteyen lisans mezunları için düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, genellikle üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (İİBF) mezunlarına yönelik olmakla birlikte, hukuk, mühendislik, matematik, istatistik ve aktüerya gibi bölümlerden mezun olan adaylar da ilgili kadrolara başvurabilir.

KPSS A Grubu Hangi Kurum ve Pozisyonları Kapsar?

KPSS A Grubu, doğrudan merkezi atama yerine, kurumların kendi yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlara katılmak için bir ön yeterlilik sağlar. Başarılı olan adaylar daha sonra bu kurumların açtığı özel sınavlara girerek ilgili pozisyonlara yerleşirler.

Başlıca A Grubu kadrolara alım yapan kurumlar ve örnek meslekler şunlardır:

Maliye Bakanlığı: Gelir Uzman Yardımcısı, Vergi Müfettişi

Ticaret Bakanlığı: Gümrük Denetmeni, Ticaret Uzmanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine Uzmanı, Denetmen, Stajyer Hazine Kontrolörü

Merkez Bankası: Uzman Yardımcısı

Sayıştay: Denetçi Yardımcısı

Dışişleri Bakanlığı: Uzman Yardımcısı, Ataşe

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): Denetmen Yardımcısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): Uzman Yardımcısı

TBMM: Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası: Uzman Yardımcılığı

Belediyeler: Müfettiş Yardımcılığı

Ve benzeri birçok kurumdaki müfettiş yardımcılığı, denetçi yardımcılığı, uzman yardımcılığı gibi kariyer odaklı pozisyonlar.

Sınavın Yapısı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

KPSS A Grubu sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür testlerine ek olarak adayın mezuniyet alanına göre değişen Alan Bilgisi testlerini içerir. Bu alan dersleri arasında Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik gibi dersler bulunur. Adayların genellikle ilgili puan türlerinin hesaplanabilmesi için bu alanlardan en az 1 net yapması gerekmektedir. KPSS A Grubu puanlarının geçerlilik süresi 2 yıldır.