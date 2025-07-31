Kira artış oranı Ağustos ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü enflasyon oranlarında

Ağustos 2025 ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Temmuz 2025 ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle netleşecek. Konut ve iş yeri kiralarında kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiraları için uygulanan %25'lik tavan sınırlamasının sona ermesiyle birlikte, bu oran hem kiracılar hem de ev sahipleri için temel gösterge haline geldi.

KİRA ARTIŞ ORANI AĞUSTOS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayında kira kontratı yenilenecek olanlar için geçerli olacak zam oranı, 4 Ağustos'ta açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek.

Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye endeksli hale geldi.

Mevcut kiranızın 10.000 TL olduğunu ve TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı 12 aylık ortalama TÜFE oranının %43,23 olduğunu varsayalım (Temmuz 2025 için Haziran ayının ortalama TÜFE'si %43,23 olarak belirtilmiş).

Artış miktarı: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL

Yeni kira bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

İş Yeri Kiralarında Kira Artışı ve Yasal Sınırlar

İş yeri kiralarında da konut kiralarındaki gibi Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması kira artış oranının belirlenmesinde temel alınır. Bu yöntem, Türk Borçlar Kanunu'na göre uygulanır.

İş yeri kira sözleşmesinde kira artışına yönelik farklı bir oran belirtilmiş olabilir. Bu durumda:

Eğer sözleşmede belirtilen artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını aşmıyorsa, sözleşmedeki bu oran geçerli sayılır.

Ancak, sözleşmedeki artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasının üzerinde ise, yasal olarak TÜFE'nin 12 aylık ortalaması uygulanmak zorundadır.