Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Özellikle öğretmen atamalarını bekleyen ya da atanamamış öğretmen adayları için önemli bir alternatif olan ücretli öğretmenlik, belirli şartları sağlayan herkesin başvurabileceği bir sistem. Her yıl binlerce kişinin başvurduğu ücretli öğretmenlik pozisyonları için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı süreci hız kazandı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Başvuru tarihleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine göre farklılık gösterebiliyor.

Örneğin, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları 7 Temmuz'da başlattığını duyururken, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise başvuruları 21 Temmuz - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alacağını belirtti.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet sistemi ve Online Ön Başvuru Formu kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirilecek; bu nedenle ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin güncel duyurularını yakından izlemek kritik önem taşıyor.

e-DEVLET MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ücretli öğretmenlik için aranan genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az ön lisans mezunu olmak (tercihen eğitim fakültesi mezunları).

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

Emekli öğretmenler 65 yaşını aşmamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilirler.

ÖNCELİK SIRALAMASI NEDİR?

Görevlendirmelerde genellikle şu kriterlere göre bir öncelik sıralaması yapılır:

Eğitim Fakültesi Mezunları: İlgili branşta eğitim fakültesi mezunları ilk sırada değerlendirilir.

Formasyon Sahibi Adaylar: Eğitim fakültesi dışında, formasyon belgesi olan fen-edebiyat fakültesi mezunları.

Diğer Lisans Mezunları: Formasyonu olmayan lisans mezunları.

Ön Lisans Mezunları: İhtiyaç halinde ilgili alanlarda ön lisans mezunları görevlendirilebilir.

Not: Bazı il ve ilçelerde KPSS puanı da bir öncelik kriteri olarak kullanılabilmektedir. 2024 ve 2025 yıllarına ait KPSS puanları bu değerlendirmeye dahil edilebiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ATAMADA İSTENEN BELGELER

İlçemize ücretli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında okulları tarafından aşağıdaki belgeler istenecektir:

1.Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi v.b) belgelerin aslı ve fotokopisi

2. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge,

3. Kimlik Fotokopisi

4. Özel Eğitim bölümüne başvuru yapan adaylardan özel eğitim sertifikası istenilecektir.

5. İngilizce ve Bilişim bölümlerinde mezuniyet harici olanlardan kurs sertifikası istenilecektir.