Borsada 9 şirket dün geri alım yaptığını duyurdu (23 Ekim)

Borsa dün geri alım yaptığını duyuran şirketler şöyle:
1 GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GEDZA)
Açıklama şöyle:
23.10.2025 tarihinde Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,60 TL fiyatından 4.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.10.2025 tarihi itibariyle mevcut paylar ile birlikte %0,84 ulaşmıştır.
2 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından, 10/06/2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında,
23/10/2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 38,68 TL – 38,80 TL fiyat aralığından (ortalama 38,7520TL) toplam 250.000 TL nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 9.400.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık %1,18'dir.
3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
23.10.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,02 TL - 16,06 TL fiyat aralığından 35.877 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.10.2025 tarihi itibariyle %4,92'ye ulaşmıştır.
4 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 23.10.2025 tarihinde 900.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 39.804.495 adet payın sermayeye oranı %1,0206'dır.
5 OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında;23.10.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da 71,75 - 72,75 TL fiyat aralığından (pay başına ağırlıklı ortalama 72,385 fiyattan) toplam 27.600 adet OFSYM payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 23.10.2025 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 943.028 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,6448'e ulaşmıştır.
6 KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC)
Açıklama şöyle:
23.10.2025 tarihinde 44,1708 TL fiyat ortalaması ile 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TCKRC payları 594.370 adete ulaşmıştır.
Söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %0,3496'dir.
7 AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 23.10.2025 tarihinde 30.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 4.916.618 adet payın sermayeye oranı %0,7723'dür.
8 AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 ve 28.08.2025 tarihli kararları kapsamında; 23.10.2025 tarihinde 60.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 13.152.787 adet payın sermayeye oranı %1,0988'dir.