23 Ekim borsada günü sonu rakamları: Bugünün kazandıran sektörü...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,92 puan artarak 10.608,26 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 33,25 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.584,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.563,90 puanı, en yüksek 10.678,40 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 79,99 puan ve yüzde 0,70 değer kazanarak 11.567,76 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 3,67 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 1,99 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,08, mali endeks yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi, 2 tanesi yatay seyretti.

Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticari gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı sonrası en yüksek 10.678,40 seviyesini gördükten sonra gelen kar satışlarıyla yükselişini törpülese de günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e çekti.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesinin beklendiğini belirtmişti.

Bununla birlikte TCMB'nin faiz kararının yanı sıra yurt içinde açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, KKM bakiyesi aynı dönemde 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise İngiltere'de GfK tüketici güven endeksinin, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve öncü endeksin, İngiltere'de perakende satışların, ABD'de TÜFE ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, dünya genelinde ise imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

DESTEK DİRENÇ

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın enflasyon verisi dışında resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 4 bin 142 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 142 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 5 milyon 910 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi yüzde 40,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8749, satışta 42,0427 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8672, satışta 42,0350 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1608, sterlin/dolar paritesi 1,3322 ve dolar/yen paritesi 152,721 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,5 artışla 65,2 dolardan işlem görüyor.