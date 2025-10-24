SPK bülteni: 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı geldi; çok sayıda para cezası ve suç duyurusu var

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik'in 2 milyar liralık, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 10 milyar liralık, İş Faktoring'in 9 milyar 430 milyon liralık, Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ'nin 7 milyar liralık, Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, BFL Filo Kiralama ve Otomotiv Ticaret AŞ'nin 260 milyon liralık, Aktif Yatırım Bankasının 100 milyon dolarlık, Çelik Motor'un ise 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık, Ata Varlık Kiralama AŞ ile Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 2'şer milyar liralık, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin de toplamda 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.