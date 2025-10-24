ARA
DOLAR
41,98
-0,17%
DOLAR
EURO
48,78
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
5474,40
-1,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
10993,48
3,63%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları değişti

Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden düzenlendiği duyuruldu. Buna göre, bazı cep telefonlarında indirim uygulanabilir.


Son Güncellenme:
Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları değişti

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.

Söz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi.

Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim gelebilir

Bir diğer Kararla da bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.

AA'nın haberine göre göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL