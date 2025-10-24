ARA
TCMB reeskont kredilerinde limitleri yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçı firmalara bankalar aracılığıyla sağlanan reeskont kredilerinin günlük limitini artırdı. 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle limit 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya çıkarıldı.


TCMB reeskont kredilerinde limitleri yükseltti

TCMB, reeskont kredilerinde limit artışı yapılmasına karar verdi.

Buna göre, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Bankadan edinilen bilgiye göre, reeskont kredisi günlük limitleri piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor.

Bu kapsamda yapılan son değerlendirme doğrultusunda söz konusu 4,5 milyar liralık günlük kullanım limitleri kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.

