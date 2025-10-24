Altın güne nasıl başladı? 24 Ekim 2025 altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 526 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,7 artışla 5 bin 569 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 5 bin 526 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 589 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 218 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 1 altında 4 bin 86 dolarda seyrediyor.

ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda risk algısını zayıflatırken, altın gibi güvenli limanlara yönelimin de azaldığı izlendi.

Piyasalarda pozitif hava seyrediyor

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla küresel ticaret dengeleri açısından önem taşıyan ABD-Çin görüşmesinin doğrulanması piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacak. ABD Başkanı Trump, 26 Ekim'de Malezya'ya gidecek ve burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin üstünde gelmesi durumunda altının ons fiyatında düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, dünya genelinde ise imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

