Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,19 değer kazanarak 9.404,89 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.077,80 ve en yüksek 9.484,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 0,47 yükselişle 20.468,29 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,26 artışla 9.539,97 puan ve mali endeksi yüzde 5,45 yükselişle 12.067,17 puan olurken, sanayi endeksi yüzde 0,17 düşüşle 11.971,84 puan oldu.

Şekerbank en çok prim yapan hisse oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,28 ile Şekerbank oldu.

Şekerbank'ı yüzde 17,49 ile Katılımevim, yüzde 16,35 ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

En çok değer kaybedenler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,36 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 14,07 ile Tekfen Holding ve yüzde 8,86 ile Batısöke Söke Çimento Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 668 milyar 40 milyon lirayla ASELSAN, 515 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA ve 377 milyar 100 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi oldu.

Dolar ve Euro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,26 azalışla 4.199,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,24 değer kaybıyla 28.383,00 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,55 yükselişle 39,8870 lira, Euro’nun satış fiyatı da yüzde 2,37 artışla 46,8290 lira oldu.

Geçen hafta 53,5700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,24 kazançla 54,7700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,82 artışla 49,9700 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.296,00 4.199,00 -2,26 41,14 Cumhuriyet 20.180,00 29.033,00 28.383,00 -2,24 40,65 ABD Doları 35,3580 39,6680 39,8870 0,55 12,81 Euro 36,7510 45,7470 46,8290 2,37 27,42 İngiliz Sterlini 44,3080 53,5700 54,7700 2,24 23,61 İsviçre Frangı 39,0410 48,6000 49,9700 2,82 27,99

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 1,52 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,91 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek azalan fon yüzde 0,99 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,64 ile "Hisse Senedi", tek düşüş yüzde 0,58 azalışla "Kıymetli Madenler"de görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 1,65 1631 128 Borsa Yatırım Fonları 1,85 20 5 Borçlanma Araçları Fonları 1,04 81 0 Fon Sepeti Fonları 1,40 75 5 Hisse Senedi Fonları 2,91 156 4 Karma ve Değişken Fonlar 2,00 148 5 Katılım Fonları 0,70 58 15 Kıymetli Maden Fonları -0,99 0 20 Para Piyasası Fonları 0,90 68 0 Serbest Fon 1,64 1045 79 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları 1,52 373 22 Başlangıç Fonları 0,94 10 0 Borçlanma Araçları 1,26 45 0 Değişken 1,76 141 2 Devlet Katkısı 2,39 12 0 Endeks 2,62 5 0 Fon Sepeti Fonu 1,70 16 4 Hisse Senedi 2,64 32 1 Karma 1,89 9 0 Katılım 0,78 35 1 Kıymetli Madenler -0,58 1 14 OKS Katılım 0,79 24 0 OKS Standart 1,50 10 0 Para Piyasası 0,96 13 0 Standart 1,75 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,60 3 0

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 44,65 ile Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,64'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 1,911906 44,65 INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,249437 43,70 ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON 1,417907 25,72 PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,309896 23,52 MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,504546 22,32 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 13,246384 21,28 HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON 11,839589 19,60 PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,892746 18,04 INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 19,725064 16,66 AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 31,772233 16,53 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,681623 5,64 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,063598 5,13 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,134418 4,69 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,270314 4,62 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,541782 4,61 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,033893 4,24 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2,15434 4,22 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,85612 4,07 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,343562 4,06 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,233644 3,93

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 33,28 ile Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 1,40'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: