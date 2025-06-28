Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS ORTALAMALARIN ÜZERİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41.21 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.08 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.19 yükselişle 9,405 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 237 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 73.67 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 51.93 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.10 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9,283 ve 9,161 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,479 ve 9,553 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 41.46 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 13.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 14.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14.70 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.60-13.10

Satım aralığı: 14.00-15.10

Endeks Ağırlığı (%): 1.00

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.



AKBANK



ALICILAR GÜÇLÜ

56.3 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 66.68 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 62 seviyesinin altına kayması halinde ise 57.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 57.50-53.50

Satım aralığı: 63.50-66.50

Endeks Ağırlığı (%): 6.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.304 puan arttı.



ASELSAN



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 150 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 146.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 139.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 146.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 151.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 139.00-136.00

Satım aralığı: 151.00-149.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.24

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.336 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



ATAKTA

23.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 24.50 seviyesine yönlendirecektir. 23.36 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 21.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21.00-20.70

Satım aralığı: 24.60-23.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.069 puan arttı.



İŞ BANKASI (C)



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 11.24 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 12.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.92 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 11.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 11.40-11.00

Satım aralığı: 12.30-12.60

Endeks Ağırlığı (%): 3.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.043 puan arttı.



KOZA MADENCİLİK



GÜÇ KAYBEDİYOR

85.95 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 77.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 80.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 77.00-74.50

Satım aralığı: 85.00-85.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



KOZA ALTIN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 22.46 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 23.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22.60-21.90

Satım aralığı: 23.60-25.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.80

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



MİA TEKNOLOJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

29.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 25.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 27.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 30.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 25.75-25.00

Satım aralığı: 30.00-33.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

76.19 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 85.58 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 81.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 76.19 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 80.00-77.50

Satım aralığı: 81.50-83.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.24

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.023 puan arttı.



ŞİŞE CAM



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 32.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 34.54 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 34.91 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 32.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 32.25-30.75

Satım aralığı: 33.25-34.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.093 puan arttı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 33.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 32.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 32.00-30.25

Satım aralığı: 33.25-35.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



YÜKSELİŞTE

254 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 254 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 270.38 seviyesine yönelebilir. 254 seviyesinin altına sarkmalarda ise 234.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 234.00-232.00

Satım aralığı: 257.50-255.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.177 puan arttı.



TURKCELL



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

93.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 87.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 89.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 91.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 87.50-83.50

Satım aralığı: 91.50-89.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.058 puan azaldı.



T.S.K.B.



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 10.63 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 11.46 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.76 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 10.80-10.60

Satım aralığı: 11.20-11.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.012 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

54.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 58.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 55.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 54.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 54.00-52.50

Satım aralığı: 56.00-56.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

103.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 95.24 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 100.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 106.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 100.00-99.50

Satım aralığı: 101.00-102.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



VESTEL



İZLENMELİ

31.66 - 34.3 aralığında hareket eden hisse 32.86 seviyesinin altında kapanışlarda 32.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 33.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 32.00-28.25

Satım aralığı: 33.50-38.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.