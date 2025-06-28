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  • Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.06.2025)

Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.06.2025)

Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 18.28 ile Şekerbank ve yüzde 17.49 ile Katılımevim Tas. Fin. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -15.36 ve yüzde -14.07 ile Batı Çimento ve Tekfen Holding hisseleri oldu. (Veriler, 27 Haziran Cuma kapanışı itibarıyladır)

28 Haziran 2025 | 14:41
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.06.2025)

ENDEKS ORTALAMALARIN ÜZERİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41.21 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.08 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.19 yükselişle 9,405 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 237 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 73.67 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 51.93 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.10 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9,283 ve 9,161 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,479 ve 9,553 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 41.46 seviyesinde bulunuyor.


ANADOLU EFES


HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 13.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 14.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14.70 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 13.60-13.10
Satım aralığı: 14.00-15.10
Endeks Ağırlığı (%): 1.00
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.


AKBANK


ALICILAR GÜÇLÜ
56.3 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 66.68 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 62 seviyesinin altına kayması halinde ise 57.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 57.50-53.50
Satım aralığı: 63.50-66.50
Endeks Ağırlığı (%): 6.17
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.304 puan arttı.


ASELSAN


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 150 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 146.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 139.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 146.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 151.00 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 139.00-136.00
Satım aralığı: 151.00-149.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.24
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.336 puan azaldı.


T. HALK BANKASI


ATAKTA
23.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 24.50 seviyesine yönlendirecektir. 23.36 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 21.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 21.00-20.70
Satım aralığı: 24.60-23.70
Endeks Ağırlığı (%): 0.58
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.069 puan arttı.


İŞ BANKASI (C)


ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 11.24 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 12.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.92 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 11.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 11.40-11.00
Satım aralığı: 12.30-12.60
Endeks Ağırlığı (%): 3.40
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.043 puan arttı.


KOZA MADENCİLİK


GÜÇ KAYBEDİYOR
85.95 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 77.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 80.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 77.00-74.50
Satım aralığı: 85.00-85.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.52
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.


KOZA ALTIN


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 22.46 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 23.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 22.60-21.90
Satım aralığı: 23.60-25.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.80
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.


MİA TEKNOLOJİ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
29.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 25.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 27.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 30.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 25.75-25.00
Satım aralığı: 30.00-33.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.30
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.


SABANCI HOLDİNG


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
76.19 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 85.58 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 81.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 76.19 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 80.00-77.50
Satım aralığı: 81.50-83.50
Endeks Ağırlığı (%): 3.24
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.023 puan arttı.


ŞİŞE CAM


ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 32.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 34.54 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 34.91 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 32.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 32.25-30.75
Satım aralığı: 33.25-34.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.94
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.093 puan arttı.


ŞOK MARKETLER TİCARET


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 33.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 32.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.25 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 32.00-30.25
Satım aralığı: 33.25-35.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.38
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.


TAV HAVALİMANLARI


YÜKSELİŞTE
254 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 254 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 270.38 seviyesine yönelebilir. 254 seviyesinin altına sarkmalarda ise 234.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 234.00-232.00
Satım aralığı: 257.50-255.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.64
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.177 puan arttı.


TURKCELL


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
93.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 87.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 89.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 91.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 87.50-83.50
Satım aralığı: 91.50-89.00
Endeks Ağırlığı (%): 3.99
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.058 puan azaldı.


T.S.K.B.


ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 10.63 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 11.46 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.76 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 10.80-10.60
Satım aralığı: 11.20-11.60
Endeks Ağırlığı (%): 0.46
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.012 puan arttı.


TÜRK TELEKOM


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
54.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 58.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 55.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 54.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 54.00-52.50
Satım aralığı: 56.00-56.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.94
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.


ÜLKER BİSKÜVİ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
103.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 95.24 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 100.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 106.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 100.00-99.50
Satım aralığı: 101.00-102.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.54
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.


VESTEL


İZLENMELİ
31.66 - 34.3 aralığında hareket eden hisse 32.86 seviyesinin altında kapanışlarda 32.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 33.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 32.00-28.25
Satım aralığı: 33.50-38.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.19
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.

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İLERİ
Pazartesi 1 bedelli, 1 temettü var
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
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