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Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket

Borsa İstanbul’da 24-28 Mart 2025 haftası 73 şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. İşte bu hafta genel kurulu olan şirketler

23 Mart 2025 | 11:34
Son Güncellenme: 23 Mart 2025 | 16:46
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket

24 Mart Pazartesi (9 Şirket)

  • AKBANK T.A.Ş.
  • ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
  • ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
  • İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  • MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
  • OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
  • OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

25 Mart Salı (8 Şirket)

  • DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
  • FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
  • HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
  • İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
  • KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
  • OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  • TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
  • TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

26 Mart Çarşamba (16 Şirket)

  • ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
  • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ.
  • BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
  • DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  • EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
  • EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
  • FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
  • GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
  • İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
  • İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
  • PETROKENT TURİZM A.Ş.
  • TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
  • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

27 Mart Perşembe (24 Şirket)

  • AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
  • ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • AYGAZ A.Ş.
  • ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
  • ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  • DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
  • DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
  • FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
  • GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
  • ICBC TURKEY BANK A.Ş.
  • PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
  • PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
  • QNB BANK A.Ş.
  • SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
  • ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
  • TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
  • VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
  • VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28 Mart Cuma (16 Şirket)

  • AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  • ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş.
  • ARÇELİK A.Ş.
  • BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
  • ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
  • HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
  • KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.
  • KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
  • PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
  • PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.
  • QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
  • ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

 

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