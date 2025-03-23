Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket

24 Mart Pazartesi (9 Şirket)
- AKBANK T.A.Ş.
- ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
- OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
25 Mart Salı (8 Şirket)
- DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
- FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
- HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
- KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
- OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
26 Mart Çarşamba (16 Şirket)
- ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
- ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ.
- BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
- DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
- FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
- GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
- İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
- PETROKENT TURİZM A.Ş.
- TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
27 Mart Perşembe (24 Şirket)
- AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
- ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- AYGAZ A.Ş.
- ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
- ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
- DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
- FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
- GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
- ICBC TURKEY BANK A.Ş.
- PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
- PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
- QNB BANK A.Ş.
- SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
- ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
- TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
- TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
- VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
- VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28 Mart Cuma (16 Şirket)
- AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş.
- ARÇELİK A.Ş.
- BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
- ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
- HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
- KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.
- KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
- PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
- PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.
- QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
- ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.