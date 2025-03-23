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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. SGK'nin sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detaylar paylaşıldı.

23 Mart 2025 | 16:19
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu
  • Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart, 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek.
  • Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.
  • Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak.
  • TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.
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