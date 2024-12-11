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  • Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)

Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)

Borsa İstanbul'da SPK'da bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 2 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 11 Aralık 2024.

11 Aralık 2024 | 03:22
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TEZOL) / Yüzde 13,63636
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artımı onayı almıştı. Şirket şu bilgilendirmeyi yapmıştı: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL'lik artış ile 440.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-64180 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 11.12.2024 tarihinde başlanacaktır.

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KRGYO) / Yüzde 400
Şirket şu bilgilendirmeyi yapmıştı: Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 264.000.000 adet pay karşılığı 264.000.000 TL artırılmak sureti ile 330.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 no.lu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvurusu, Kurul tarafından onaylanmış olup, 28.11.2024 tarih ve 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 11.12.2024 tarihinde başlanacaktır.

 

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Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
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GERİ
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