20 yıllık harita kavgası bitiyor mu? Google, Güney Kore'nin şartlarını yerine getirdi

Google Haritalar dünyanın neredeyse her yerinde yol tarifi verebiliyor. Güney Kore ise bu kuralın en bilinen istisnalarından biri. Ülkeye giden turistler yıllardır Google Haritalar’da yürüme ve araç yol tarifini bulamamaktan yakınıyor. Bu durum değişmeye yaklaşıyor ama bedeli de var. Reuters’ın aktardığına göre Güney Kore hükümeti cuma günü, Google’ın ülke topraklarına ait enlem ve boylam koordinatlarını Google Haritalar ve Google Earth’ten kaldırdığını açıkladı.

Bu adım, Google’a şubat ayında verilen yüksek çözünürlüklü harita verilerini yurt dışına taşıma izninin güvenlik şartlarından biri. Kurumlar arası ortak açıklamaya göre Google, ülkedeki tüm askeri ve güvenlik tesislerinin içindeki ve çevresindeki Street View görüntülerini de silecek. Google ise açıklamaya ilk etapta yanıt vermedi.

Neden bu kadar sıkı kurallar var?

Güney Kore’de 1:25.000 ölçekten daha ayrıntılı haritaları yurt dışına çıkarmak hükümet onayına bağlı. Google’ın istediği 1:5.000 ölçekli harita ise gerçekteki 50 metreyi haritada 1 santimetreyle gösteriyor. Yani çok daha ayrıntılı. Seul, bu veriler yurt dışındaki sunuculara gittiğinde hassas askeri ve güvenlik tesislerine ait bilgilerin açığa çıkabileceğinden endişe ediyor. Ülke bu gerekçeyle Google’ın 2007 ve 2016'daki taleplerini reddetmişti. Bu yüzden Koreliler de günlük hayatta Google yerine büyük ölçüde Naver ve Kakao’nun harita uygulamalarını kullanıyor.

Şubattaki onay, yaklaşık 20 yıldır süren bu tutumdan büyük bir dönüş anlamına geliyordu. Ancak izin şartlara bağlı. Güney Kore hükümetinin şubattaki açıklamasına göre Google; uydu ve hava fotoğraflarında güvenlik işleminden geçmiş görüntüleri kullanmak, Google Earth’ün geçmiş tarihli görüntüleri ve Street View dahil askeri ve güvenlik tesislerini gizlemek ve ülke topraklarına ait koordinatları göstermemek zorunda. Askeri tesislerde değişiklik olursa da hükümetin talebiyle bu verileri hızla güncellemesi gerekiyor.

Veriyi yerli bir şirket işleyecek

Google, güvenlik işleminden geçmiş görüntüler için yerli iş ortaklarına dayanmak ve bu görüntüleri hiç değiştirmeden yüklemek zorunda. Hükümet, şartların ciddi şekilde ihlal edilmesi halinde izni askıya alacağını ya da iptal edeceğini açıkladı.

Yonhap’ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre Google, harita verilerini işlemek için Koreli navigasyon şirketi TMAP Mobility’yi seçti. TMAP, verileri ülke içindeki sunucularda hükümetin güvenlik standartlarına göre işleyecek. Google’ın bu verileri en erken gelecek yıl kullanmaya başlaması bekleniyor. İş birliği yalnızca yol, bina ve adres gibi sabit bilgileri kapsıyor. TMAP kullanıcılarının kişisel verileri, anlık konumları ve sürüş rotaları bu kapsamın dışında.