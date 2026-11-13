Merkez Bankası açıkladı: Cari denge eylülde fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında cari işlemler hesabı 2.720 milyon dolar fazla kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.342 milyon ABD doları fazla verirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.642 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 76,8 milyar dolar açık verdi

Yıllıklandırılmış verilere göre, eylülde cari açık yaklaşık 39,2 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 76,8 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 66,1 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 26,3 milyar dolar ve 2,1 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 9.014 milyon dolar oldu

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9.014 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 3.088 milyon dolar ve 6.573 milyon dolar oldu.

Kripto varlık işlemleri ilk kez istatistiklere dahil edildi

Kripto varlık işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan veriler kullanılarak ilk kez istatistiklere dahil edildi. Bunun sonucunda, eylül ayında yerleşikler net bazda 21 milyon dolar tutar karşı yükümlülük oluşturmayan kripto varlık satışı yaparken, 49 milyon dolar tutarında da stablecoin alımı gerçekleştirdi.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 31,4 milyar dolar olarak açıklandı

2026 yılı eylül ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 0,2 milyar dolar ve krediler 52,7 milyar dolar katkı verirken, finansal türevler 4,9 milyar dolar, net portföy yatırımları 4,6 milyar dolar, ticari krediler 1,9 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 14,6 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 31,4 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 859 milyon dolar oldu

Eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 859 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.508 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 649 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 183 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 290 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımlarında 7.733 milyon dolar tutarında net çıkış

Portföy yatırımları eylül ayında 7.733 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 5.859 milyon dolar ve DİBS piyasasında 495 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 780 milyon dolar, 662 milyon dolar ve 32 milyon dolar net alış yaptığı gözlendi.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 820 milyon dolar net geri ödeme yaptı

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 820 milyon dolar net geri ödeme yaparken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 4 milyon dolar ve 1.861 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 782 milyon dolar net artış ve yabancı para cinsinden 2.272 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1.490 milyon dolar net azalış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 10.013 milyon dolar net azalış oldu.