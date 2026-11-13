Microsoft'ta 74 ülkeye yayılan kesinti: Outlook ve Teams saatlerdir sorunlu

Microsoft’ta perşembe akşamı başlayan büyük çaplı kesinti, cuma sabahı hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil. ABD, Japonya, Singapur, Birleşik Krallık ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar Outlook, Teams ve şirketin yapay zekâ asistanı Copilot gibi Microsoft 365 uygulamalarına erişmekte zorlanıyor. Sorunun merkezinde, Outlook’un e-posta altyapısını sağlayan bulut hizmeti Exchange Online var.

Microsoft, kesintiyi ilk olarak Microsoft 365 Status hesabından duyurdu. Şirketin ilk açıklamasında sorun yalnızca Amerika kıtasındaki kullanıcılarla sınırlı görünüyordu. Ancak etki kısa sürede küresel boyuta ulaştı. Microsoft’a göre bazı kullanıcılar takvimlerindeki dosya ve ayrıntıları göremeyebilir. Teams’te mesajlaşma ve çevrim içi toplantılar ise büyük ölçüde çalışmayı sürdürüyor.

Bir saatte 74 ülkeye yayıldı

Kullanıcı bildirimlerini toplayan kesinti takip sitesi Downdetector’ın verilerine göre sorun, yaklaşık bir saat içinde 74 ülkeye ulaştı. Outlook için gelen şikâyetler zirvede yaklaşık 138 bine çıktı. Bu rakam, normal seviyenin 2 bin katından fazla. Sayılar Türkiye saatiyle gece 02.00 civarında 34 bin dolaylarına geriledi. Yine de bu verilerin etkilenen kişi sayısını değil, siteye bildirim yapan kullanıcıları gösterdiğini unutmamak gerekiyor. Gerçek etkinin çok daha geniş olması muhtemel.

Kesinti yalnızca ofis çalışanlarını vurmadı. Japonya’da hükümet yetkilileri devletin bilgi işlem altyapısının da etkilendiğini doğruladı. Avustralya’da ise kamu hizmeti veren Service NSW, vatandaşlardan şubeye gitmek yerine işlemlerini mümkünse internetten yapmalarını istedi.

Sorunun kaynağı: Aniden devre dışı kalan sunucular

Microsoft’un açıklamasına göre kesintinin arkasında, birden fazla bölgedeki altyapıda oluşan aşırı yük var. Sunucular, iş uygulamaları gibi hizmetleri arka planda çalıştıran güçlü bilgisayarlar. Bu sunucular kaldırabileceklerinden fazla iş yüküyle karşılaşınca hizmetler yanıt veremez hale geliyor.

Şirket, yükün trafik artışından kaynaklanmadığını da açıkça belirtti. Asıl sorun, çok sayıda sunucunun beklenmedik şekilde devre dışı kalması. Bu sunucular otomatik sağlık kontrollerinden geçemeyince hizmetten çekildi. Geri kalan altyapı da aniden binen yükü taşıyamadı. Microsoft, sunucularda güvenli bağlantı kurmaktan sorumlu temel bir işlemin aşırı yüklendiğini ve bunun kapasite kaybına yol açtığını açıkladı.

Microsoft Başkan Yardımcısı Charles Lamanna ise kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını söyledi. Şirket ayrıca kesintinin başladığı sırada devreye alınan bir ağ yapılandırması değişikliğini geri alıyor. Bu değişikliğin soruna katkısı olup olmadığı inceleniyor.

Düzeltmeler beklendiği gibi tutmadı

Microsoft, tüm güncelleme dağıtımlarını durdurdu, trafiği etkilenen altyapıdan uzaklaştırdı ve sunucuları yeniden başlatmaya başladı. Şirket bir noktada yeniden başlatma çalışmalarından olumlu sonuç aldığını duyurdu. Ancak sonraki güncellemede, hizmete dönen sunucuların trafik almaya başlayınca yeniden yanıt vermez hale gelebileceği uyarısını yaptı. Microsoft son olarak bazı bölgelerde kısmi bir toparlanma gördüğünü, ancak bunun kalıcı olmadığını açıkladı. Şirket, tüm sunuculara uygulanacak bir yapılandırma değişikliğini önce küçük bir sunucu grubunda test ediyor.

OpenAI ve Anthropic de etkilendi

Microsoft 365 birçok üçüncü taraf hizmetin arka planında çalıştığı için kesinti başka şirketlere de sıçradı. OpenAI, Microsoft bağlayıcılarında yeni bağlantıların kurulamayabileceği ve bazı araçların düzgün çalışmayabileceği bir sorunu incelediğini açıkladı. Claude’un geliştiricisi Anthropic de Microsoft 365 bağlayıcısını etkileyen, hizmet aldığı bir sağlayıcıdan kaynaklanan sorun tespit ettiğini duyurdu. Bu bağlayıcılar, yapay zekâ asistanlarının kullanıcıların e-postasına, takvimine ve dosyalarına erişmesini sağlıyor.

Sosyal medyada Kelly Rowland esprileri

Kullanıcılar kesintiyi mizahla karşıladı. En çok paylaşılan içerik, Nelly ve Kelly Rowland’ın 2002 tarihli “Dilemma” klibindeki ünlü sahne oldu. Klipte Rowland, telefonundan değil bir Excel tablosundan mesaj yazıyor gibi görünüyor. X’te bir kullanıcı, Outlook çöktüğüne göre Rowland gibi e-postaları Excel’den göndermenin vaktinin geldiğini yazdı. Paylaşım 23 bin beğeni ve yaklaşık 3 bin paylaşım topladı.

ABD merkezli emlak şirketi Surmont ise Instagram’da, böyle günlerin insana bütün işinin aslında e-posta göndermekten ibaret olduğunu hatırlattığını yazdı. Bir başka kullanıcı da Outlook düzelmezse haftanın geri kalanında yasal olarak izinli sayılıp sayılmayacaklarını sordu.