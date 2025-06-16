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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün 3 hissenin fiyatında kar payı dağıtımı, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme var. İşte o şirketler:

16 Haziran 2025 | 10:22
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • EKGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4 TL Teorik Fiyat: 14,78 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • ICUGS.E %400 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,42 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • MERIT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,14 TL Teorik Fiyat: 12,38 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • THYAO.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,4420289 TL Teorik Fiyat: 260,308 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

 

 

 

 

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