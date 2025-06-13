Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var

Şirket 2 taksit halinde pay başına toplamda net 6,8840578 TL, brüt 5,8514490 TL temettü dağıtacak. Her iki taksit de net 2,9257245 TL olacak. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran 2025, ödeme tarihi 18 Haziran.