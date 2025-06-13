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Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi pazartesi günü, yani 16 Haziran... Aynı gün 1 şirket için de bedelsiz sermaye artırımı var.

13 Haziran 2025 | 17:16
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var

Borsa İstanbul'da pazartesi günü 3 hissenin fiyatında kar payı, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler:

 

 

1 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO)

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO)

Şirket pay başına net 0,40 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi 18 Haziran. (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfır)

 

2 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT)

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT)

Şirket pay başına brüt 0,140 TL, net 0,119 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi 18 Haziran.

 

3 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)

Şirket 2 taksit halinde pay başına toplamda net 6,8840578 TL, brüt 5,8514490 TL temettü dağıtacak. Her iki taksit de net 2,9257245 TL olacak. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran 2025, ödeme tarihi 18 Haziran. 

4 ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ICUGS) - Yüzde 400 Bedelsiz

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ICUGS) - Yüzde 400 Bedelsiz

Şirket, "207.750.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus aşılmak kaydıyla 69.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, %400 oranında artırılarak 69.500.000 TL'den 347.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylandığı, SPK'nın 21.05.2025 tarih ve 2025/31 sayılı bülteni ile kamuya duyurulmuştur" açıklaması yapmıştı. 

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 16 Haziran 2025.

 
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Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
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