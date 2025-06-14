Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 11 şirket bulunuyor. İşte o şirketler:
1 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO)
Pay başına net 0,40 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi 18 Haziran.
2 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT)
Pay başına brüt 0,14 TL, net 0,119 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi 18 Haziran.
3 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)
Şirket 2 taksit halinde toplamda net 6,8840578 TL, brüt 5,8514490 TL temettü dağıtacak. Her iki taksit de net 2,9257245 TL olacak. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran 2025, ödeme tarihi 18 Haziran
4 GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA)
Pay başına brüt 1,0606060 TL, net 0,9015151 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Haziran, ödeme tarihi 19 Haziran.
5 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Şirket 3 taksit halinde pay başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü dağıtacak. İlk iki taksit net 3,40 TL, son taksit ise 4,25 TL olacak. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
6 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (BUCIM)
Pay başına brüt 0,0666666 TL, net 0,0566666 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
7 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO)
Pay başına net 0,0043478 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
8 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. (SMRVA)
Pay başına brüt 0,3135593 TL, net 0,2665254 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
9 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (ULKER)
Şirket pay başına brüt 8,0698479 TL, net 6,8593707 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 19 Haziran, ödeme tarihi ise 23 Haziran 2025.
10 ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. (ATATP)
Pay başına brüt 0,6992050 TL, net 0,5943242 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Haziran, ödeme tarihi 24 Haziran.