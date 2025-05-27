Borsada bugün bedelli sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. (FENER)

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin, 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na, bugün başvuruda bulunulmuştur".

SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. (SELVA)

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Selva Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 15.05.2025 tarihli toplantısında almış olduğu, 468.000.000-TL (DörtYüzAltmışSekizMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayenin 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %125 oranında 585.000.000-TL (BeşYüzSeksenBeşMilyonTürkLirası) arttırılarak 1.053.000.000-TL'ye (BirMilyarElliÜçMilyonTürkLirası) çıkarılması ile ilgili olarak 26.05.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na e-Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapılmıştır.