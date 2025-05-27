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Borsada bugün bedelli sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket

Borsa İstanbul'da bugün (26 Mayıs) 2 şirket, bedelli sermaye artırımı için SPK'ya yaptıkları başvuruları KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

26 Mayıs 2025 | 22:40
Borsada bugün bedelli sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. (FENER)

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin, 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na, bugün başvuruda bulunulmuştur".

SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. (SELVA)

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Selva Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 15.05.2025 tarihli toplantısında almış olduğu, 468.000.000-TL (DörtYüzAltmışSekizMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayenin 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %125 oranında 585.000.000-TL (BeşYüzSeksenBeşMilyonTürkLirası) arttırılarak 1.053.000.000-TL'ye (BirMilyarElliÜçMilyonTürkLirası) çıkarılması ile ilgili olarak 26.05.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na e-Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapılmıştır.

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Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bugün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Borsada bugün bedelli sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
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Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
GERİ
İLERİ
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