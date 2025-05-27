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Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak

Euronews'in haberine göre Ryanair CEO'su Michael O'Leary, havayolu şirketinin hisse senedi fiyatının belirli bir seviyede kalması durumunda 100 milyon euro ikramiye almaya hak kazanabilir.

26 Mayıs 2025 | 23:32
Son Güncellenme: 26 Mayıs 2025 | 23:32
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak

Habere göre bu ödül, Ryanair'in hisse fiyatının en az 28 gün boyunca 21 euro veya üzerinde kalması koşuluna bağlı. Şu anda, bu şartın 25 günü tamamlanmış durumda ve hafta sonuna kadar hedefe ulaşılması bekleniyor. Ancak, O'Leary bu ikramiyeyi ancak 2028 yılına kadar görevde kalırsa alabilecek. Bu ikramiye planı, ilk olarak 2019 yılında O'Leary'nin tazminat paketine dahil edilmiş ve 2022'de sözleşmesi 5,5 yıl uzatılmıştı.

Ryanair'in hisse fiyatındaki artış, şirketin geçen mali yılda 1,6 milyar euro kâr açıklaması ve 750 milyon euro değerinde hisse geri alım programı duyurmasıyla desteklendi. Ancak, şirket son zamanlarda koltuk konforu, temizlik ve kabin hizmetleri gibi konularda eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Ayrıca, bilet fiyatlarının 2025 yılında %5-6 oranında artırılacağı açıklandı. Michael O'Leary, 1994'ten bu yana Ryanair'i yönetiyor ve şirketi Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketlerinden biri haline getirdi. Forbes'a göre, yaklaşık 1,1 milyar dolar servetiyle İrlanda'nın en zengin iş insanlarından biri konumunda. Fotoğraf: ShutterStock
 

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Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bugün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Borsada bugün bedelli sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
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Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
GERİ
İLERİ
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