Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. yönetim kurulu yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı kaldı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 26.05.2025 tarihli toplantısında,

1. Şirketimizin, 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde; 165.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 252.237.154,33 TL tutarındaki kısmı Geçmiş Yıllar Kârlarından, 38.649.860,57 TL tutarındaki kısmı Emisyon Priminden ve 369.112.985,10 TL tutarındaki kısmı Sermaye Düzetmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle toplam 660.000.000 TL % 400,00 oranında artırılarak, 825.000.000 TL‘ye çıkarılmasına,

2. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, mevcut 15.000.000 A Grubu Nama pay yazılı (TRENATU00018) paylara 60.000.000,00 A Grubu Nâma Pay (TRENATU00018), 150.000.000 B Grubu Hamiline yazılı (TRENATU00026) paylara, 600.000.000,00 TL B Grubu Hamiline (TRENATU00026) pay şeklinde ihraç edilmesine,

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Oy birliği ile kabul edilmiştir.