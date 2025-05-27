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Borsada bugün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket (27 Mayıs)

Borsa İstanbul'da bugün 1 şirket genel kurulda onaylanan bedelsiz sermaye artırımı kararını; 2 şirket ise yönetim kurullarının bedelsiz kararını KAP'a bildirdi.

27 Mayıs 2025 | 20:41
Borsada bugün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket (27 Mayıs)

Şirketlerden bedelsiz sermaye artırımına ilişkin KAP' a yapılan açıklamalar şöyle:

1 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ (YBTAS): YÜZDE 299900

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ (YBTAS): YÜZDE 299900

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) bugün KAP'a sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu.

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den Kamuyu Aydılatma Platformu'na yapılan açıklamada "Şirketimizin 27.05.2025 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulunda halihazırda 100.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle 300.000.000TL'ye artırılmasına yönelik karar alınmıştır" denildi. 

2 TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ (TNZTP): YÜZDE 83,06711

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ (TNZTP): YÜZDE 83,06711

Şirket bugün KAP'a kar dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artırımı kararı hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27/05/2025 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 10.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 181.500.903 TL tutarında kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda;

1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 181.500.903 TL'lik artış ile 218.499.097,00 TL'den 400.000.000 TL'ye çıkartılmasına,
2. Artırılan 181.500.903 TL'nin SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan mali tablolarda ve yasal kayıtlarda 2024 yılı dönem karından karşılanmasına,
3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
4. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına karar verilmiştir.

3 KOÇ METALURJİ A.Ş. (KOCMT): YÜZDE 449,45054

KOÇ METALURJİ A.Ş. (KOCMT): YÜZDE 449,45054

Açıklamaya göre yönetim kurulu, şirketin 1.500.000.000-TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 455.000.000-TL (DörtyüzellibeşmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden, tamamının Sermaye Düzeltme Farkları kaleminden karşılanmak suretiyle 2.045.000.000 TL (%449,45) artırılarak 455.000.000- TL'den 2.500.000.000 TL 'ye çıkartılmasına karar verdi. 
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Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
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