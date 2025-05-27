ARA
DOLAR
39,03
0,23%
DOLAR
EURO
44,28
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
4144,33
-1,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9213,58
-1,41%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (27 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (27 Mayıs)

Borsa İstanbul'da bugün (27 Mayıs) KAP'a pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi hakkında açıklama yapıldı.

27 Mayıs 2025 | 19:50
Son Güncellenme: 27 Mayıs 2025 | 20:42
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (27 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre 3 hissede açığa satış ve kredili işlem, 1 hissede ise emir paketi tedbiri devreye alındı. Yapılan iki açıklama şöyle:

  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KUYAS.E, SUNTK.E ve VSNMD.E payları 28/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SONME.E payları 28/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
İlgili Haberler
Borsada bugün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket (27 Mayıs)
Borsada bugün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket (27 Mayıs)
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Yarın temettü dağıtacak 6 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Yarın temettü dağıtacak 6 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Kayyum atanmıştı: Merkez Bankası'ndan Papara duyurusu
Kayyum atanmıştı: Merkez Bankası'ndan Papara duyurusu
0
  • ALTIN GRAM - TL 4144,33 -1,02%
  • ALTIN ONS 3302,44 -1,19%
  • BIST 100 9213,58 -1,41%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,318 1,03%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37817 0,32869%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,25 0,5828%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,0326 0,2278%
  • EURO/DOLAR 1,1334 -0,475%
  • EURO/TURK LIRASI 44,281 -0,1457%
  • STERLIN/DOLAR 1,3508 -0,40588%
Borsa Haberleri
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Yarın temettü dağıtacak 6 hissenin fiyatında düzeltme olacak
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (27 Mayıs)
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Borsada bugün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket (27 Mayıs)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan kredi notu açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Mayıs)
Borsada dün bedelli başvurusu duyuran 2 şirket
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
GERİ
İLERİ
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Yarın temettü dağıtacak 6 hissenin fiyatında düzeltme olacak
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (27 Mayıs)
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Borsada bugün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket (27 Mayıs)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan kredi notu açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Mayıs)
Borsada dün bedelli başvurusu duyuran 2 şirket
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL