Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (27 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre 3 hissede açığa satış ve kredili işlem, 1 hissede ise emir paketi tedbiri devreye alındı. Yapılan iki açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KUYAS.E, SUNTK.E ve VSNMD.E payları 28/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

payları 28/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar konu edilemeyecektir. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SONME.E payları 28/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.